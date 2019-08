Politie zoekt ‘eerlijke’ vinder van verloren 250 euro

NIJMEGEN - Stel, je loopt door de supermarkt en je vindt een aantal biljetten van in totaal 250 euro. Wat doe je dan? Stop je het in je zak of meld je bij de winkel wat je gevonden hebt? Dat laatste is wat je behoort te doen, zegt de politie. Die is op zoek naar de vinder van dat bedrag in de Albert Heijn in de Nijmeegse wijk Meijhorst.