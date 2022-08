Politie zoekt man wegens geweldsincident in Nijmegen

Bezorgers van Flink mogen niet meer werken vanuit winkelpand in centrum Nijmegen

Flink mag geen boodschappen meer bezorgen vanuit een voormalig winkelpand in hartje Nijmegen. Dat zou betekenen dat er voor de circa 200 fietskoeriers geen werk meer is, want producten bezorgen aan huis is juist de hoofdactiviteit van de snelle boodschappendienst.

4 augustus