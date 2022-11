Politiek bezorgd om verdwijnen nachtcultuur in Nijmegen: ‘Hier moet ruimte voor blijven in de stad’

Qa­tar-schaam­te? In Nijmegen heerst volop Oranje­koorts: ‘Maar hét WK-gevoel is er niet’

NIJMEGEN - Oranjegekleurde straten, Viva Hollandia uit de speakers en pleinen vol voetbalfans. Hoewel Nederland maandag de eerste wedstrijd op het WK met 2-0 won, is dit typische WK-beeld niet te zien in Nijmegen. Leeft het winter-WK wel? Of hebben we last van ‘Qatar-schaamte’?

21 november