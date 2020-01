Politiek: verbied de verkoop van panden met sociale huurwoningen aan investeerders

vrijdaginterview Jo Janssen: ‘GroenLinks is de grootste in Nijmegen, daar heb ik de balen van’

17 januari NIJMEGEN - Jarenlang hield Jo Janssen kantoor in de Nijmeegse benedenstad in 'zijn' Lange Hezelstraat. Dat moest en zou de P.C. Hooftstraat van Nijmegen worden als het aan de inmiddels 77-jarige horecaman lag. In twintig jaar tijd, waarvan twaalf als gemeenteraadslid, transformeerde het van een trieste boel in de levendige winkelstraat die het nu is. Janssen wil er nooit meer weg.