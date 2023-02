Politiek: volgend jaar met carnaval wel sjunkeltent in centrum Groesbeek

In Limburg heet de nachtbus tijdens carnaval de borrelbus

Streekvervoerder Arriva is ‘echt weer zoals vanouds’ voorbereid op nachtvervoer voor carnavalsgangers dit weekend, zegt een woordvoerder van de regionaal vervoerder. Arriva vervoert feestvierders in Noord-Brabant en in Limburg met bus en trein. In Limburg wordt het nachtvervoer rond deze tijd van het jaar omgedoopt tot vervoer in zogenoemde borrelbussen.