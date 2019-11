Politiek wil tijdelijke stop op nieuwe studentenhuizen

Volgens Wendy Grutters, fractievoorzitter van Stadspartij DNF, is dat het enige middel om de wildgroei van illegale studentenhuizen in Nijmegen een halt toe te roepen. ,,Pandjesbazen kopen nog steeds huizen in Nijmegen op, om die vervolgens in kamers op te delen. Zo worden woningen aan de toch al krappe Nijmeegse woningmarkt onttrokken. Het een is onlosmakelijk verbonden met het ander. ”