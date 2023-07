Ponyritje op Jaarmarkt Groesbeek mag niet: geen vergunning dus eigenaar is weggestuurd

De Kwestie van Dirk Wat moet er gebeuren met de kerk in Berg en Dal?

Voor de kerk in Berg en Dal staat een pallet met lege fusten bier. De Vierdaagse heeft huisgehouden langs de Oude Kleefsebaan, maar nu het feest voorbij is ademt alles treurnis. Net als de rest van het Rijk van Nijmegen stort iedereen zich in het grote, zwarte gat.