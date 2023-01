Populaire ijssalon Clevers komt naar Gelderland (en de verbouwing is al begonnen)

Carnaval in Nijmegen op de schop: uitstoot­vrije optocht zonder wagens, want er is geen bouwplek

NIJMEGEN - Carnaval in Nijmegen gaat op de schop. De optocht op carnavalszondag is voor het eerst uitstootvrij, met vooral loopgroepen en geen of misschien een enkele wagen. Reden van het gebrek aan carnavalswagens is dat er nergens bouwruimte is.

