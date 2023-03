Populaire lunchroom zit vol, maar gaat na 51 jaar toch dicht: ‘Op deze manier ga ik niet investeren’

LIVE eredivisie | Ajax gaat tegen NEC voor zesde competitie­ze­ge op rij

Ajax is onder trainer John Heitinga nog foutloos in de eredivisie: vijf wedstrijden, vijftien punten. Vandaag spelen de Amsterdammers thuis tegen NEC. De Nijmegenaren wonnen de laatste twee duels. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 16.45 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.