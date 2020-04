Potje gamen met politie: ‘Het houdt jongeren van de straat’

Gedachte erachter is dat de jeugd met het spelen van een potje Fifa, Warzone of Fortnite minder geneigd is om op straat te gaan hangen. Een uitkomst in deze coronatijd.



Digitaal wijkagent Sander Hoed: ,,We zijn met e-sports-bedrijf Bundled aan het kijken hoe we met afgeschermde groepen een toernooitje kunnen opzetten tussen jongeren en politieagenten.”

Eigen regio

Dat gebeurt landelijk, maar uitdagers kunnen kiezen voor agenten uit de eigen regio. ,,We denken dat jongeren het leuk vinden om agenten te kunnen verslaan in een persoonlijk treffen. We maken laagdrempelig contact, het is weer eens wat anders dan dat we zoals gewoonlijk op straat in politie-uniform te zien zijn.”



Bundled organiseert gewoonlijk gametoernooien wereldwijd. ,,Voor de politie bieden ze de mogelijkheid voor afgeschermde groepen gratis, een service vanwege de bijzondere coronatijd.” Via Instagram en andere sociale media vraagt de politie momenteel aandacht voor het game-initiatief om zoveel mogelijk jongeren te werven.

Buiten diensttijd