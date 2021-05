Prikafspraak op half uur rijden? Niet nodig: dit is de manier om online toch een vaccinatie in de buurt te regelen

NIJMEGEN - Mensen die online een afspraak maken voor een vaccinatie krijgen momenteel vaak mogelijkheden voorgeschoteld op locaties op al gauw een half uur rijden. Wie in Doetinchem woont, komt bijvoorbeeld al snel terecht in Deventer, Nijmegenaren krijgen vaak Boxmeer als dichtstbijzijnde priklocatie. Maar er is een truc om dat te omzeilen.

Wie geboren is in 1967 of 1968 kan sinds dit weekeinde een vaccinatie-afspraak maken. Dat doen mensen massaal: de afsprakensite was zaterdag enige tijd overbelast. Wie er wel doorheen komt, krijgt drie opties voorgeschoteld waaruit gekozen kan worden.

Doetinchemmers krijgen vaak Deventer, Arnhem en Apeldoorn als optie. In Nijmegen is naast Arnhem ook Boxmeer vaak een optie, in Heteren Apeldoorn. Allemaal niet naast de deur, maar de aanhouder wint.

Opties tijdelijk geblokkeerd

Want het wil niet zeggen dat er geen locaties in de buurt beschikbaar zijn. Zeker op momenten dat het druk is kan het zijn dat er hetzelfde moment meer mensen op die locatie kijken. Zodra iemand drie opties krijgt, zijn die drie opties tijdelijk geblokkeerd voor anderen. Zodra de keuze is gemaakt, komen de overgebleven twee opties weer vrij.

Wat goed werkt, is om na de internetpagina die de drie testopties laat zien terug te gaan naar de pagina waar je je postcode moet invoeren. Wie dan vervolgens opnieuw de postcode invoert, kan geheel nieuwe opties voorgeschoteld krijgen. Het loont om dat meerdere keren te proberen.

Mensen ondervinden overigens ook problemen met de website, die niet lijkt te werken. Ook daar is een oplossing voor: cookies verwijderen en via een incognitovenster inloggen.