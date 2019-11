‘Protest met tractoren wordt verboden’

Celstraf voor man die meisje (13) uit Deventer misbruikte en presenteer­de als ‘slavinne­tje’

22 november Een veertigjarige Nijmegenaar die een dertienjarig meisje uit Deventer via internet verleidde, haar ophaalde van huis, onbeschermd seks met haar had en filmpjes daarvan doorstuurde met de opmerking dat zij zijn ‘slavinnetje’ was, is veroordeeld tot vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk.