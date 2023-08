PvdA-raadslid zag energietoeslag Nijmegen vroegtijdig misgaan: ‘Wij waarschuwden al langer’

Nijmegen stopt per direct met energietoe­slag voor studenten: ‘Gevoel dat er wordt vooruitge­lo­pen op de zaken’

Studenten die in Nijmegen wonen, kunnen per direct geen 500 euro voorschot aan energietoeslag meer aanvragen. Het is niet meer nodig nu er dit jaar een landelijke tegemoetkoming komt. Maar: mocht die wet er tóch niet komen, kunnen studerenden wel weer aankloppen bij de gemeente.