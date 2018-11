Radboudumc gaat ongeboren baby's opereren: ‘Verschil tussen 92 worden of tijdens zwangerschap overlijden’

video Ierse folksensa­tie bespeelt eerst de stationspi­a­no en daarna Doornroos­je

7 november NIJMEGEN - Hoe je Nijmegen uitspreekt? De Ierse broers Harry (25) en Alfie (24) hebben geen idee. Maar het muzikale duo, samen bekend als Hudson Taylor, heeft de stad in het hart gesloten. De band, die in eigen land voor uitverkochte zalen staat en volgers kenners de next big thing is, trad drie jaar geleden al eens op in Nijmegen. Woensdagavond zijn ze terug, in Doornroosje.