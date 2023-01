Radboudumc had soms als enige ziekenhuis nog plek op de eerste hulp: ‘Het ging nét’

Arnhemmer (79) werd te snel ontslagen uit het ziekenhuis: ‘Ze hadden me nooit mogen laten gaan’

Een 79-jarige Arnhemmer die was opgenomen met een blaasontsteking, is vorig jaar te snel uit ziekenhuis Rijnstate ontslagen. ,,Ik had een delier maar ik ben weggestuurd, naar huis. Ze hadden me nooit mogen laten gaan”, zegt hij*. Er ligt nu een klacht bij het Arnhemse ziekenhuis.

7:59