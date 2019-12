Radboudumc ontslaat kankerspecialist, driehonderd dossiers van patiënten onder de loep

NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen heeft een kankerspecialist ontslagen die geen goede zorg gaf. Driehonderd dossiers van kankerpatiënten die de afgelopen tweeënhalf jaar door de oncoloog zijn behandeld worden nu onder de loep genomen. Bekeken wordt of de patiënten wel de juiste zorg hebben gehad. Dat blijkt uit informatie in handen van EenVandaag .

Het zou gaan om ‘medisch-inhoudelijk, professioneel en communicatief disfunctioneren’. De specialist zou volgens een betrokkene meer verkeerde diagnoses hebben gesteld. Hij zou ook verkeerde behandelingen hebben verricht, zoals te veel chemo. Het ziekenhuis wil dit vooralsnog niet bevestigen. Volgens Bertine Lahuis, lid van de raad van bestuur van het Radboudumc, is niet bekend hoeveel schade de ontslagen arts heeft aangericht, zo laat zij weten aan EenVandaag. Dat moet uit het dossieronderzoek blijken.

Het onderzoek is in februari 2020 klaar. Wel stelt Lahuis tegenover EenVandaag dat er, voor zover nu bekend, in één geval mogelijk sprake is van een calamiteit. Die is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg.

Borst- en darmkanker

De ontslagen oncoloog werkte ruim zeven jaar op de afdeling medische oncologie van het ziekenhuis. De arts was gespecialiseerd in borst- en darmkanker. De eerste klachten kwamen in april binnen bij het hoofd van de afdeling. Die kwamen zowel van patiënten als artsen.



Gesprekken over verbeteringen leverden niets op. In augustus is de arts op non-actief gezet, een maand later werd hij ontslagen. Hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein noemt het ontslag van de oncoloog tegenover EenVandaag ‘bijzonder ernstig’. ,,Vooral vanwege de schade die mogelijk berokkend is. Dat klinkt zorgwekkend.”

Brief

Niet alle patiënten van de arts zijn geïnformeerd. Wel kregen tachtig patiënten die de arts dit jaar hebben bezocht een brief. Zij zijn overgenomen door een ander. Nog eens negentig andere patiënten kregen volgens EenVandaag ook een brief. Nabestaanden van overledenen zijn nog niet geïnformeerd.



Op leven of dood

De keus van een ziekenhuis om jaarlijks slechts een klein aantal patiënten te opereren, kan een dodelijke afloop hebben. Dat laat wetenschappelijk onderzoek naar de overlevingskansen van patiënten met slokdarmkanker zien. De kans om een paar jaar na de operatie nog in leven te zijn, is in ziekenhuizen waar jaarlijks vijftig à zestig kankerpatiënten onder het mes gaan significant groter, dan wanneer er maar twintig op de operatietafel terechtkomen.

