Radboudumc test vaccins en medicijn op honderd vrijwilligers in strijd tegen corona

Demonstre­ren met tractoren in Nijmegen per direct verboden: ‘Risico voor inwoners en gevaar voor gezondheid’

11 juli NIJMEGEN - Het demonstreren met landbouwvoertuigen in Nijmegen is per direct verboden. Het verbod is ingesteld door Hubert Bruls, in zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Bruls, ook burgemeester van Nijmegen, ziet drie onaangekondigde boerendemonstraties met tractoren in zijn stad als optelsom voor het genomen besluit.