Raymond startte spa in Lapland: 'Nijmeegse kroegjes verruild voor Winter Wonderland'

“Ik kan mij nog goed herinneren dat ik de hele dag binnen zat aan het begin van de coronapandemie. Na een lange thuiswerkdag keek ik naar ‘Floortje aan het einde van de wereld’ en wist ik: ik wil ook zo’n avontuur aangaan! Mijn vriendin kreeg als dierenarts een baan aangeboden in Bolivia en later in Rovaniemi, de grootste stad van Lapland. Sinds moment één zijn we verliefd op dit prachtige gebied”, vertelt Raymond.

Baan opgezegd

Het stel leerde elkaar in 2015 kennen tijdens een studie-uitwisseling in Boedapest. “Van lange afstand tot samenwonen in Nijmegen en Helsinki: we hebben van alles gedaan. Het leven in Lapland sprong er wel uit. Ieder weekend lekker skiën en hiken is zo gaaf. Toen ik op een gegeven moment niet meer op afstand kon werken, heb ik zelfs mijn baan opgezegd. Ik wilde Lapland niet achter mij laten”, legt Raymond uit.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het noorderlicht vanuit de hot tub. © Paula Ahola.

Liefde op het eerste gezicht

Op vijftien minuten rijden van Rovaniemi vonden Raymond en Paula een huis aan een meer: “We waren binnen drie minuten verkocht en wisten dat we voor altijd spijt zouden krijgen als we het niet zouden kopen. Om te voelen hoe het was om daar te wonen, zetten we onze tent een nachtje aan het meer. Dat voelde zo goed, dat we ervoor zijn gegaan.”

Quote Dit plekje gaan we nooit meer verkopen Raymond van Teeffelen

Noorderlichtshow

Op het erf van het stel staan een sauna en hot tub. Aan de start van het winterseizoen zaagt Raymond een gat in het meer om in te dippen, wat de spa helemaal afmaakt. “Het idee om een spa te starten komt doordat vrienden en familie vaak langskwamen. Dan lieten we ze de omgeving zien en organiseerden we allerlei activiteiten. Maar stiekem was de laatste avond, gezellig met z’n allen in de sauna of rond een kampvuur, het hoogtepunt”, vertelt Raymond enthousiast.

Met een vrij uitzicht op het noorden en weinig lichtvervuiling, is de kans dat je het noorderlicht ziet best aanwezig. Raymond vertelt: “Vaak zie je een aantal strepen in de lucht. Vorige week kregen we zelfs een hele noorderlichtshow, de hele lucht was groen. Een cadeautje voor ons en de gasten. Dat soort avonden wennen nooit!”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Raymond in het ijsbad. © Paula Ahola.

Terug voor de Vierdaagse

“Ik ben opgegroeid in Nijmegen-Oost en heb aan de Radboud Universiteit gestudeerd. Een groot deel van mijn sociale leven ligt nog in Nijmegen. Speciaalbier drinken met vrienden in de gezellige kroegjes, mis ik wel. Of na het voetballen blijven hangen in de Orionkantine. Maar ik heb het verruild voor Winter Wonderland”, vertelt Raymond lachend. “Gelukkig komen mensen vaak langs en kom ik voor de Vierdaagsefeesten uiteraard terug.”

Leven met het seizoen

Hoe het avontuurlijke stel hun toekomst inziet, blijft een vraagteken. “Wie weet dat we andere activiteiten gaan aanbieden naast de spa. We leven met het seizoen en zien wel wat er op ons pad komt”, legt Raymond uit. “Dit plekje gaan we in ieder geval nooit meer verkopen. Daar is het veel te bijzonder voor!”

Meer informatie over de Lapse spa van Raymond en Paula vind je op hun website en Instagrampagina.

Wie is de volgende Nijmegenaar van de week?

Heb jij ook een bijzonder verhaal? Of ken je een Nijmegenaar die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via nijmegen@indebuurt.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!