Red Team wil dat scholen langer dichtblijven: ‘In januari weer openen is spelen met vuur’

Muzieks­maak: zo stemde deze regio voor de Top 2000

28 december REGIO - Opvallend: bij de verkiezing voor de Top 2000 is Danny Vera in vrijwel alle gemeenten in deze regio door 20 tot 25 procent van de stemmers gekozen en laat hij Queen duidelijk achter zich. Behalve in Nijmegen en Heumen: daar was het echt een nek-aan-nekrace. In Nijmegen kwamen Roller Coaster en Bohemian Rhapsody beiden op 14 procent van de kieslijstjes voor, in Heumen 18 procent.