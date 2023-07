Column Marcel Rözer ‘De meest menselijke feesten van de 21e eeuw’

Ergens deze week in Nijmegen. Iemand pakt mijn blouse vast en zegt: ‘Mijn vriendin vindt deze heel mooi.’ De man wijst naar zijn geliefde die in gesprek is met iemand die haar vader lijkt. Even later wisselen Jos uit Hernen en ik van blouse.