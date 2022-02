René (27) werd slachtoffer van kopschoppers: ‘Ze weten niet wat ze iemand aandoen’

Politie zoekt drie ‘kopschop­pers’ die na avondje stappen man (27) knock-out sloegen in Nijmegen

NIJMEGEN - Een 27-jarige man is op 5 november ernstig mishandeld op het Keizer Karelplein in Nijmegen. Hij is buiten bewustzijn geraakt en volgens getuigen tegen zijn hoofd getrapt. De politie doet vanavond een oproep in het programma Opsporing Verzocht om de daders te kunnen vinden.

25 januari