Renoveren of slopen? Duurzaam maken van sociale huurwoning is soms een lastige keuze voor Talis

Talis is een na-oorlogse woningcorporatie. Globaal de helft van haar 15.500 woningen in Nijmegen en Wijchen is gebouwd tussen 1950 en 1990, de andere helft is van na 1990.

,,Woningen die vanaf 1990 zijn gebouwd, zijn in beginsel voldoende geïsoleerd om de overstap te kunnen maken naar aardgasvrij wonen - uitzonderingen daargelaten. In de Waalsprong hebben we zelfs al een paar duizend woningen die aardgasvrij gebouwd zijn, maar met het overgrote deel van onze woningen moeten we die stap nog zetten. De Jerusalembuurt is pas onze eerste bestaande buurt die we aardgasvrij maken, de rest volgt nog”, zegt Talis-bestuurder Roland Leushuis.