Restaurant van Jachtslot Mookerheide na zes jaar weer open

Column De leraren die jij kende zijn al lang met pensioen, of dood

Even een paar getallen. Ik ging in 1971 naar de Middelbare School – het Isala College in Silvolde - en kwam daar niet vijf maar zes jaar later vanaf. HAVO-3 werd een struikelblok, waarin zorgen om jeugdpuistjes en woeste tegenzin om alles wat moest belangrijker waren dan ‘Toutou est le chien du Papa en Maman Duroc’.