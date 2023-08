Rijke en omstreden John Deuss zet kasteel op Berg en Dals landgoed te koop, vraagprijs: 3,5 miljoen

Frisse wind waait door de Oogstdagen, jongeren nemen het stokje over: ‘Voelen ons verbonden’

De jaarlijkse Oogstdagen in Appeltern moeten blijven bestaan vinden jongeren in West Maas en Waal. Toen oudere bestuursleden van de organisatie opzij stapten, waren er genoeg jonge voeten die in hun voetsporen wilden treden. ,,We willen boer en burger contact laten maken.”