RIVM: 22 nieuwe ziekenhuisopnames vanwege corona in Gelderland in 24 uur

Duitsland trekt met nieuwe maatrege­len mistgor­dijn op

15:41 Duitsers die meerdere dagen in Nederland zijn geweest, moeten vanaf aankomende vrijdag twee weken in quarantaine. En Nederlanders die niet per se in Duitsland hoeven te zijn, kunnen beter wegblijven. Klinkt ingrijpend, maar dat is nog maar de vraag.