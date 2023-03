Rob Jetten wandelt in lekker zonnetje naar het stembureau

Is het het zonnetje? Of is het de polarisatie in de maatschappij waardoor mensen hun stem willen laten horen? Feit is dat de meeste stembureau's de indruk hebben dat het drukker is dan bij de vorige verkiezingen, voor de Tweede Kamer.



In Ubbergen - maar dat is een klein stembureau - ging 36 stemmers Jetten (10 uur) voor: maar in het gemeentehuis in Groesbeek en in het Kulturhus in Beek staan ze in lange rijen te wachten. ,,We hebben al 300 stemmers binnen gehad”, zegt Hanneke Kooloos, de voorzitter van het stembureau in het Kulturhus.