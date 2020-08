‘Robocop’ in Apeldoorn: deze agent test een bril die James Bond goed zou kunnen gebruiken

Hoofdagent Rozema is een van de bereden agenten die meedoet aan de proef, die is begonnen in Nijmegen. Vooraf was ze bezorgd dat ze duizelig zou worden met een bril die extra gegevens op het zichtveld toont. ,,Maar je kijkt er dwars doorheen en ziet nog steeds de omgeving. Als je de toegevoegde informatie wilt lezen, passen de ogen zich daar op aan. Het lijkt Robocop, maar het went snel.”