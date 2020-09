ROC geeft verkeerd advies nadat besmette student op school was

,,Er was een reëel risico ontstaan en snelheid was geboden. In die snelheid is het mis gegaan", zegt een woordvoerster. ,,Je kunt je alleen laten testen als je klachten hebt.”



De besmette student had zich donderdag laten testen op corona, maar ging vrijdag gewoon naar school en had les in een klas met tien volwassen studenten. Toen uit de test bleek dat de student het virus had opgelopen, heeft die het ROC ingelicht.

Quote Door onze onvolledig­heid ontstond er verwarring over of we afwijken van de landelijke richtlij­nen

Zonder eerst contact te hebben gehad met de GGD verstuurde de school op zondag een mail naar de klasgenoten en de drie docenten over hoe te handelen. ,,Door onze onvolledigheid ontstond er verwarring over of we afwijken van de landelijke richtlijnen.”

Klasgenoten zonder klachten mogen naar school

Dat is niet de bedoeling, verzekert de woordvoerster. Klasgenoten van de besmette student die geen klachten hebben, kunnen dinsdag gewoon naar de les komen. ,,Daarover hebben we overleg gehad met de GGD. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD is gebleken dat er vorige week anderhalve meter afstand is gehouden.”



De woordvoerster kon nog niet zeggen of het voor de student consequenties heeft dat die in afwachting van de testresultaten naar de les kwam. De school heeft nog niet eerder te maken gehad met besmette studenten. ,,We beraden ons op de vraag hoe we onder de aandacht krijgen dat studenten thuisblijven als ze besmet zijn of in afwachting van een uitslag zijn.”