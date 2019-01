ROC-studenten hebben de oplossing: oudere kan zelf het bed uit dankzij een ‘hijskraan’

Blauwe Steen vastge­lijmd, bussen rijden weer door Burcht­straat

15:03 NIJMEGEN - De Blauwe Steen in de Burchtstraat in het centrum van Nijmegen zit weer vast op zijn plek. Nadat een Nijmegenaar maandag melding deed van een verzakking, kwam de gemeente meteen in actie. Wegwerkers constateerden dat de steen niet was verzakt, maar losgetrild door passerende bussen.