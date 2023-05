Roeken groot probleem, maar Druten twijfelt over maatregelen: ‘Aanpak is duur en werkt soms niet’

Ruzie over Nijmeegse kermisexpo­si­tie. Plagiaat of niet?

Heibel in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De expositie over 750 jaar Nijmeegse kermis, die dinsdag is geopend, zou illegaal gebruik hebben gemaakt van de teksten van geschiedenis-liefhebber René van Hoften. Niets van waar, reageert directeur Robin Hoeks.