Rolstoeler Ronald finisht opnieuw als eerste bij Vierdaagse: ‘Ik wil gewoon lekker rollen’

En één daarvan is dat Van Dort ’s ochtends vroeg als eerste de eindstreep passeert in zijn rolstoel. Dit keer kwam hij rond 08.10 uur binnen, met een tijd van 4 uur, 11 minuten en 10 seconden op de 50 kilometer.

‘Rappe’ ronde

Of het zijn snelste ronde ooit is, durft Van Dort niet te zeggen. ,,Daar kijk ik niet naar. Maar het was wel een rappe, ja”, zegt Van Dort. ,,Er was ook weinig wind op de dijk. Dat scheelt ook heel veel. Het laatste stukje omhoog bij de Waalkade is voor mij wel altijd heel lastig. Daar zit een behoorlijke bocht naar boven toe.”