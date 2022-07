Ronnie Flex, The Partysquad en...? Dit zijn vandaag de hotspots én ‘coolste’ plekken van de Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN - De vierde (en heetste!) dag van de Vierdaagsefeesten is van start. Wat is er vanmiddag en vanavond allemaal te beleven in de Nijmeegse binnenstad? De Gelderlander zet dagelijks een aantal hotspots op een rij, met vandaag extra aandacht voor plekken waar je juist verkoeling vindt.

Het is heet. Héél heet. Toch gaan de feesten vandaag gewoon door. Vooral vanavond staat er een aantal grote namen op het programma. Zo geeft Ronnie Flex om 21.30 uur een show op de Waalkade. In 2017 stond de rapper al in het Hunnerpark en liet hij zijn fans ‘twerken’. Wat? Wellicht zie je het vanavond op de kade.

Nog een rapper op het podium in Nijmegen: Kevin treedt vandaag om 21.30 uur op in het Hunnerpark. Meteen daarna staat The Partysquad om 22.00 uur klaar. Zal het publiek - ondanks de temperaturen - losgaan op hun bekende hit Rampeneren?

Zin in een feestje met hits uit de eighties, nineties of zeroes? Dan is het Singlefeestje op Kelfkensbos Festival wel iets voor jou. Voor de dj staan enorme bakken met platen. Een lied aanvragen is simpel: pak een singeltje en geef hem aan de dj.

Even geen zin om te dansen in de zon? Begrijpelijk. Gelukkig zijn er ook genoeg verkoelende plekken te vinden in het centrum. Op een boel terrassen is er onder de parasols genoeg schaduw. Bij BoulesBitesBar aan de Oranjesingel en bij hotel Credible staan zelfs zwembadjes buiten. Lekker om even in af te koelen.

Hoewel het middagprogramma van Festival Op 't Eiland is geschrapt, kunnen feestgangers nog steeds op Veur Lent terecht voor een frisse duik. Dat doen al veel mensen: het strand ligt deze middag goed vol, al is er nog voldoende plek.

En als je dan tóch in de buurt van het strand bent, kun je om 20.00 uur naar de Bloemenregen bij De Kaaij gaan kijken. Wie nog zin heeft in een feestje op een later tijdstip kan nog door naar zangeres Samantha Steenwijk. Zij staat om 22.45 uur op de planken in de Molenstraat.

‘s Nachts eindigt het programma met het Nijmeegse house- en technofeest Subcultuur in de Lindenberg. Let op, daar moet je wel een kaartje voor kopen.