Ronnie houdt Nijmegen schoon: 'Ik vind soms dingen op straat waar ik om moet lachen'

Ze zijn vaak te zien in de straten, parken en in het centrum van Nijmegen: de medewerkers in het afval en groen van afvalbedrijf Dar. Ronnie van Heeswijk (51) is één van hen. Hij vertelt het hoe is om in onze stad afval te prikken en prullenbakken te legen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Mijn wekker gaat om 5.00 uur. Lekker vroeg dus. Ik haal altijd een collega op, dan rijden we samen naar Dar. Voordat we om 7.00 uur met onze werkopdrachten beginnen, pakken we altijd een lekker bakje koffie. Ik ben werkzaam in meerdere wijken in Nijmegen, maar voornamelijk in het centrum. Doordat we zo vroeg beginnen, zijn we ook op tijd klaar. Ik heb in de namiddag altijd nog genoeg tijd om bijvoorbeeld boodschappen te doen.”

Spreken mensen je weleens aan op straat?

“Op het moment krijg ik heel veel reacties. We halen in opdracht van gemeente Nijmegen namelijk alle stickers van de afvalbakken, verkeersborden en straatmeubilair. Dat zien mensen toch als een flinke klus. Dus roepen ze vaak dat het goed is dat we het doen, maar dat het eigenlijk onbegonnen werk is.”

Volledig scherm Ronnie van Heeswijk. © Dar

Kom je weleens iets geks tegen wat betreft afval op straat?

“Je vindt weleens iets waar je heel hard om moet lachen. Bepaald soort volwassen speeltjes, bijvoorbeeld.”

Vind je jouw werk weleens vies?

“Ik ben eraan gewend. Al vind ik het nog steeds vies als je bij een afvalbak komt waarnaast iemand heeft overgegeven. Dat zie ik op vrijdagochtend regelmatig. Gelukkig ruim ik dat zelf niet op. Dan bel ik een collega die met de hogedrukspuit alles weer schoonmaakt.”

Op welke plekken kom je het meeste afval tegen?

“Dat wisselt heel erg per locatie en soms ook de tijd van het jaar. Als het lekker weer is kom je buiten vaak meer afval tegen. Bijvoorbeeld in de zomer in parken en op de waalstrandjes.”

Vind je Nijmegen over het algemeen een schone leefomgeving?

“Als wij ons werk niet doen, wordt het een bende. Dat is overal zo, niet alleen in Nijmegen. We doen het wel graag samen. Als bewoners netjes hun afval scheiden, alleen op de ophaaldag en in de goede zakken op tijd klaarzetten, dingen opruimen en niet op straat gooien, is ons werk een stuk makkelijker.”

Wat vind je het leukste aan jouw werk?

“Het allerleukste vind ik dat ik het effect van mijn werk zie. Dat ik alles weer een beetje mooier achterlaat. Verder is het heel fijn, zeker met mooi weer, dat ik lekker buiten bezig ben, mijn eigen route heb en deze zelfstandig kan rijden. Dat ik vertrouwen krijg dat alles goed gebeurt. Dat werkt erg fijn.”

