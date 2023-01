Routinier en talent op dreef: badmintonners Smashing zijn bijna veilig

Finaleron­de nekt Meester Jesper in De Slimste Mens: ‘Ik dacht dat ik Philip niet goed verstond’

Tot aan de finaleronde verliep de deelname van Meester Jesper aan het genadeloze programma De Slimste Mens woensdagavond nog best voorspoedig. Maar toen wist de beroemde leraar niet meer wat een griffioen of een menhir is, en wie is Richard Wagner ook al weer? ,,Ik was ook wel een beetje zenuwachtig”.

