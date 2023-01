Ruim 1 miljoen euro om Plasmolen gezelliger te maken en overlast aan te pakken

Plasmolen moet een prettiger plek worden om te wonen en te verblijven voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat idee bestaat al langer, maar is te lang blijven liggen, vindt de gemeente Mook en Middelaar. Het college van burgemeester en wethouders wil er nu vaart achter zetten.

Mookerplas bij het plein

Afgelopen jaar is er overlegd met inwoners en ondernemers over het project dat ‘Proef Plasmolen’ is gedoopt. Eind dit jaar moet er een eerste schetsontwerp liggen. De eerste ideeën in een notendop: het centrum van Plasmolen en het horecaplein worden aantrekkelijker, de Mookerplas wordt bij het plein betrokken en er komt een verbinding tussen de Sint Jansberg en Mookerplas, de jachthaven en de horeca. Ook komt er een andere oplossing voor de grote parkeerplaats midden op het plein.

,,Eigenlijk is het nu horeca aan een parkeerplaats”, zegt wethouder Holger Rodoe over het plein. ,,Je kunt er wel zitten, maar er is zoveel meer mogelijk. We willen de uitstraling van het plein opkrikken, het mag een mooie recreatieve plek worden waar je toevallig ook kunt parkeren.” Liefst kunnen bezoekers en inwoners straks vanaf het plein de Mookerplas zien, zegt hij. ,,We kunnen dat een beetje openmaken, zodat je het water kunt zien en er makkelijk naar toe kunt wandelen.”

Landschapsarchitect

Het idee om de uitstraling van Plasmolen aan te pakken – het te verbeteren voor zowel inwoners, toeristen als ondernemers – bestaat al veel langer. En er lag eerder ook al een veelomvattend plan, maar dat was eigenlijk ‘te veelomvattend’, zegt wethouder Rodoe. ,,We konden er geen overeenstemming over bereiken.” Wel zijn er onderdelen opgepakt, zoals de herinrichting van de drukke weg N271 die pal langs het dorp loopt en het voeren van gesprekken met de werkgroep Proef Plasmolen.

Inmiddels is duidelijk da voor het project tussen de 700.000 en 1,2 miljoen euro beschikbaar is. Dat is mede te danken aan een fikse bijdrage van de provincie Limburg van 500.000 euro. ,,Daar zijn we enorm blij mee”, zegt Rodoe. ,,Het laat zien dat de provincie ziet dat het een meerwaarde is om ook kleine dorpen een impuls te geven.”

De provincie heeft dat halve miljoen overigens toegezegd onder voorwaarde dat er aan het einde van dit jaar een schetsontwerp ligt. Een landschapsarchitect is al aangetrokken. In de loop van dit jaar wordt er meer bekend en krijgen ook andere bewoners de kans om hun mening over de plannen te geven.