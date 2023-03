Ruim 1200 woningen, bedrijven en een moskee: zo gaat het eruitzien rond NS-station Goffert

Eerste renovatie Nijmeegse Beneden­stad begon eeuw geleden: ‘Inhoud van volle po werd zo uit het raam gesmeten’

Precies 100 jaar geleden startte Nijmegen de eerste grootschalige stadsvernieuwing in de Benedenstad. De staat was erbarmelijk. Mens en dier leefden bovenop elkaar. Nog tot ver in de jaren vijftig kuierde het vee door de stad.