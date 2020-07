Ruim honderd criminelen gearresteerd dankzij nieuwe kraaksoftware van politie Oost-Nederland

Nijmeegse supermark­ten hebben weer de oude openings­tij­den

7:00 NIJMEGEN - Zondagochtend even naar de supermarkt in Nijmegen is afgelopen. De gemeente Nijmegen heeft besloten om vanaf 1 juli een reeks van coronamaatregelen te schrappen, die bedoeld waren om winkels en horeca te ondersteunen. De bevoorradingstijden en de openstellingen van winkels zijn weer terug bij het oude normaal.