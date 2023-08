Ruim honderd veteranen zoeken naar vermiste Maja • Het gaat weer mis in deze beruchte bocht

Kapel in verzor­gings­huis Mariëndaal sluit ‘om plaats te maken voor een brouwerij’

De in 2015 met veel bombarie geopende Karl Leisner Mariëndaal-kapel in Groesbeek gaat per 1 januari sluiten. ZZG zorggroep zegt de huur op om er een brouwerij in te huisvesten. Dat zeggen bewoners van verzorgingshuis Mariëndaal waar de kapel onderdeel van uitmaakt.