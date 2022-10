Ruud en José zijn verslaafd aan Halloween: ‘Het is een gekte, maar oh wat genieten we ervan’

Robot voor de klas? In Nijmegen komt een miljoenen­lab dat kunstmati­ge intelligen­tie in onderwijs onderzoekt

NIJMEGEN - Kunstmatige intelligentie is bezig met een opmars. In Nijmegen is deze week een nationaal onderwijslab AI (artificiële intelligentie) geopend. De onderzoekers kijken naar mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

19 oktober