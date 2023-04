Ruzie tussen sympathisanten van Poetin en tegenstanders bij Russische museumtank: ‘Wij wijken niet voor agressie’

Het roer om Van een druk café in Nijmegen naar het rustige Franse platteland: ‘Het 26ste huis dat we zagen was raak’

25 jaar lang zwaaiden Frans van Pinxteren en zijn vrouw Aukje de scepter over het drie verdiepingen tellende café De Fiets in Nijmegen. ,,Het was er altijd druk”, zegt de 66-jarige Nijmegenaar. ,,Maar wat een leuke tijd hebben we gehad.”