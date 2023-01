Safari’s door Afrika beginnen in Stevenskerk: Vakantiebeurs Van de gebaande baden af

NIJMEGEN - Een safari door Tanzania, wandelen in Libanon of een wijnrondreis door Bulgarije; de Stevenskerk is dit weekend voor het eerst het podium voor de Vakantiebeurs voor bijzondere Reizen Nijmegen.

Bezoekers zoeken nieuwe bestemmingen en ‘Van de gebaande baden af’ is het motto van de kleinschalige reisorganisaties op de beurs.

‘Bijzonder’ staat volgens organisator Boudewijn Richel voor maatwerk en off the beaten track gaan. ,,Op deze beurs staan organisaties die reizen op maat aanbieden, en die op een duurzamere manier bezig zijn met reizen”, vertelt Richel. De beurs is dit jaar voor het eerst in Nijmegen plaats, naast de vaste beurs in Amsterdam. Richel verwacht zo’n 4.000 bezoekers in het hele weekend.

‘Ik wil graag wat terug doen voor mijn land’

Jonge stellen zijn geheel in wandeloutfit gehuld, 50-plussers hebben hun backpack al omgebonden en sportieve types blijven geïnteresseerd bij elke stand plakken; op de beurs loopt publiek van alle leeftijden en stijlen. Zo zijn Hans Tettero (72) en Ine Ruigrok (70) ook naar de Stevenskerk gekomen.

,,De vakantiebeurs in Utrecht is zo groot, daar is te veel keuze voor mij”, vertelt Tettero. ,,Hier vind ik de informatie wat specifieker en zijn de verhalen van de organisaties wat minder algemeen. Ik heb echt goede verhalen over Marokko gehoord, dus dat heeft wel mijn interesse”, zegt hij. Ook Ruigrok is gecharmeerd van de Nijmeegse beurs: ,,Ik wilde graag informatie over landen in Afrika. Uganda lijkt mij wel wat, dat is ook mooi qua prijs.”

Poli Loman is eigenaar van Travelling Albania.com, zij merkt dat bezoekers hier meer gericht zijn op de natuur en dat ze specifiekere informatie willen. ,,Op de vakantiebeurs in Utrecht komen mensen die met de camper op doorreis gaan door Albanië en hier hebben mensen vragen over het land zelf en de plekken om te bezoeken”, zegt ze. Loman is zelf Albanese en heeft daardoor veel contacten in Albanië opgebouwd. ,,Mijn netwerk is heel groot en ik vind het belangrijk om Nederlanders te laten zien hoe mooi Albanië is. Ik wil graag wat terug doen voor mijn land.”

Podium in Nijmegen

Juist om kleinschaligere organisaties een podium te geven, richtte Richel in 2011 de Vakantiebeurs voor bijzondere Reizen op in Amsterdam. ,,Ik vond het beeld van reizen wat eenzijdig tot dan toe. Eerst hebben we uitgebreid naar Breda en later naar Maastricht. Dit jaar staan we in Nijmegen en dat bevalt heel goed. Volgend jaar komen we terug”, zegt Richel.

,,Het is mooi om te laten zien dat meer is dan het massale van de vakantiebeurs in Utrecht. Ik merk dat mensen nu veel meer open staan voor wereldreizen, vorig jaar reisden ze vooral nog binnen Europa natuurlijk. Nu zijn de safari’s in Afrika heel populair. Het duurzaamheidsaspect zit ’m er voor mij vooral in dat je zorgt dat de vliegtuigen goed vol zitten naar een verre bestemming en dat organisaties lokaal verantwoord omgaan met het land en de bewoners.”

Quote Het is essentieel om de wereld een beetje mooier achter te laten en daarom werk ik mee om toerisme anders in te richten. Caroline de Greeff, Eigenaar Fair2.travel uit Ubbergen

Een van die organisaties die inzet op duurzaam reizen, is Fair2.travel uit Ubbergen. Eigenaar Caroline de Greeff staat uitgebreid met bezoekers te praten. ,,Ik krijg hier veel meer vragen dan bij andere beurzen. Er zijn veel mensen uit de regio en ik krijg ook positieve reacties op het duurzame aspect. Ik vind het heel belangrijk om bij de verre reizen op een duurzame manier samen te werken met de lokale organisaties”, zegt De Greeff.

,,Ik werk met ecologische hotels, zorg dat we op een respectvolle manier met de natuur en de lokale bevolking omgaan. We hebben ook trein- en autoreizen binnen Europa. Zeker in Nijmegen is daar interesse voor. Het is essentieel om de wereld een beetje mooier achter te laten en daarom werk ik mee om toerisme anders in te richten. Bewuster reizen is belangrijk.”

De beurs is nog op zondag 22 januari van 10:00 u - 18:00 u te bezoeken. Meer info: www.vakantiebeursnijmegen.nl

