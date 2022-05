Samen naar heiligverklaring van Titus kijken op de tv: ‘Misschien zien we Bruls wel’

Er is koffie en er is gebak. Want het is feest vandaag: ‘Proficiat met onze Titus’, zo schudden de bezoekers elkaar de hand. En: ,,Misschien zien we Bruls nog wel.” Want de Nijmeegse burgemeester staat deze ochtend op het zonovergoten Pietersplein in Rome om, met een Nijmeegse delegatie, de heiligverklaring bij te wonen.

Gerrie van der Loop, leken-karmeliet, is er in Nijmegen ook bij. Wat Titus voor haar betekent? ,,Ik lees de teksten van Titus. Zoals Erasmus al zei: ‘Van een heilige moet je niet de voeten kussen, maar zijn teksten lezen’. Ik had niet zoveel het hem, maar nu er zoveel over hem te doen is ben ik me er meer in gaan verdiepen. Hij is heel inspirerend en zeker actueel.”