Sanne (17) en Timo (17) schreven brief naar de NOS: ‘Vmbo’ers verdienen veel meer aandacht’

‘De reden dat wij deze brief schrijven, is dat wij in de berichtgeving geen onderscheid meer willen tussen vmbo, havo en vwo.’ En: ‘Hopelijk wilt u meer aandacht besteden aan het vmbo. Omdat het anders lijkt alsof wij er niet toe doen. Terwijl ongeveer een kwart van alle leerlingen beroepsgericht onderwijs op het vmbo volgt. De vraag naar mensen die beroepsgericht onderwijs volgen is ook erg groot.’

Het is gewoon jammer dat je jezelf bijna nooit op een positieve manier terugziet in het nieuws

Was getekend: Sanne Willemsen (17) en Timo Hacken (17), die dit jaar allebei in het eindexamenjaar zitten van de kaderberoepsgerichte leerweg op het Mondial College Meeuwse Acker in Nijmegen. Ze zijn het zat dat ze vaak worden overgeslagen in de eindexamenberichtgeving van kranten en tv-journaals. De brief die ze schreven aan de NOS had succes: de omroep plaatste het bericht op haar Instagram-pagina. Maar: één van de eerste reacties onder het verhaal luidt: ‘Had je maar niet zo dom moeten zijn’. Precies die beeldvorming moet anders, vinden Sanne en Timo.