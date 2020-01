Sanne (25) moest plots haar woning uit van hospita: ‘Ineens heb ik een probleem’

Het was moeilijk om een geschikte woning te vinden nadat Sanne was afgestudeerd en een fulltime baan kreeg. ,,Ik wilde weg uit mijn studentenkamer, maar kon moeilijk iets betaalbaars vinden in Nijmegen. Voor veel zelfstandige woonruimtes zou ik meer dan de helft van mijn salaris kwijt zijn aan huur. Daarom was ik erg blij toen ik via via bij mijn huidige studio terechtkwam.”



Het is een studio met veel daglicht, genoeg opbergruimte, een slaapkamer, woonkamer en eigen keuken. Alleen de badkamer moet ze delen met de verhuurder. En dat voor nog geen 500 euro per maand.



,,Ik woon er met veel plezier”, zegt Sanne. ,,Daarom schrok ik toen de verhuurder mij onlangs liet weten dat ze het toch niet vindt werken. Hoewel ze geen overlast van me heeft, heeft ze niet meer het gevoel dat het haar eigen huis is. In het contract staat dat ze zonder reden de overeenkomst mag stopzetten. Ik zit ineens met een probleem, want moet iets anders gaan zoeken en dat zal moeilijk worden.”



Harde les

Balen dus voor Sanne, want zij weet dat ze op zoek moet naar iets anders.



Een harde les.



,,Wat ik anderen zou aanraden? Toch van tevoren goed uitspreken wat de verwachtingen zijn. Blijkbaar was het meisje dat voor mij in de studio woonde veel minder thuis. Ik heb weliswaar een fulltime baan, maar ’s avonds is er wel leven. Vriendinnen komen bij me op bezoek en mijn vriend slaapt geregeld bij mij. Dat was aanvankelijk geen probleem, maar het lijkt erop dat de verhuurder toch vindt dat er te veel activiteit in huis is.”