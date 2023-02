Say cheese! 8 x hier eet je een heerlijke kaasfondue in Nijmegen

indebuurt.nlDe koudere dagen zijn al lang en breed aangebroken en dan krijg je natuurlijk zin in een heerlijke kaasfondue. Je kunt het zelf maken of een van onderstaande restaurants in Nijmegen bezoeken.

In de Blaauwe hand

Café In de Blaauwe hand is het oudste café van Nijmegen en bestaat al sinds 1542. In dit historische café kun je genieten van een uitgebreide bier- en wijnkaart. Daarnaast staat er pittige kaasfondue van Gorgonzola op het menu. De fondue kost 12,50 euro. Deze wordt geserveerd met rauwkost en brood. Heerlijk!

Bar Socio

Bij een lijstje van restaurants met kaasfondues in Nijmegen, kan kaasbar Bar Socio natuurlijk niet ontbreken. Bar Socio serveert een eigengemaakte Zwitserse kaasfondue, welke wordt geserveerd met brood en een selectie aan rauwkost. Hiervoor betaal je 14,95 euro per persoon.

La Belle Excuse

Bij de Franse bistro La Belle Excuse bestel je niet één, maar twee verschillende soorten kaasfondues. Je hebt de Savoyaardse kaasfondue La Traditionnelle. Hierbij krijg je een fondue van de Franse bergkazen Abondance, Beaufort en Comté met een baguette, salade en een assortiment van rauwe groenten. Voor deze fondue betaal je 22,50 euro per persoon. Zin in een nog uitgebreider assortiment? Bestel dan de Savoyaardse kaasfondue La Royale, waarbij je naast bovenstaande onderdelen ook nog charcuterie geserveerd krijgt. Hiervoor betaal je 26,50 euro per persoon. Let op: je kunt de fondues alleen bestellen voor minimaal twee personen.

Lokaal de Ruyter

Lokaal de Ruyter is een wijn- en foodbar in de wijk Bottendaal in Nijmegen. Bij dit restaurant staat er een huisgemaakte kaasfondue op het menu. Deze krijg je geserveerd met brood, groente en krieltjes. De fondue kost 18 euro per persoon. Let hier ook weer op: je kunt het alleen bestellen wanneer je met een gezelschap van minimaal twee personen bent.

Eetcafé Klinkklaar

Bij Eetcafé Klinkklaar staat een heerlijke kaasfondue op het menu: een fondue van emmentaler, gruyère en oude kaas. Deze krijg je met stokbrood en groenten geserveerd. De fondue van maar liefst drie verschillende kazen kost 18 euro. Genieten maar!

Café Daen

Bij Café Daen heb je twee verschillende soorten kaasfondues: de normale en de pittige variant. Beiden worden geserveerd met brood. Zin in extra dippers? Die kan je zelf bijbestellen voor verschillende prijzen. De ‘normale’ kaasfondue kost 16 euro per persoon en voor de pittige variant betaal je 1euro per persoon bij.

Funkenstein

Wel heel veel zin in kaas, maar even wat minder te besteden? Dan zit je bij eetcafé Funkenstein goed! Je eet hier een heerlijke kaasfondue met groenten en brood van stadsbakkerij De Bie voor maar liefst 16 euro per persoon. Ook hier bestel je de fondue alleen vanaf twee personen.

Kluizenaar

Waar kaasfondue normaal gesproken wordt gesmolten in wijn, gebruikt café de Kluizenaar Orval bier om de kazen in te laten smelten. De fondue wordt geserveerd met brood en verse rauwe groenten om heerlijk te kunnen dippen. Je betaal hiervoor 18,50 euro.

Mis je iets in dit lijstje?

Goed om te weten: dit is geen compleet overzicht van alle restaurants met kaasfondue op het menu in Nijmegen, maar een lijstje met tips ter inspiratie. Bedrijven betalen niet voor een plek in dit artikel.

