SC Millingen voetbalt altijd met de zegen van Pater Spann

Nijmegen krijgt een buitenbios­coop: deze zomer kijk je films aan de Waal

Notting Hill, Wolf of Wallstreet, Lion King, Titanic; het is een greep uit de filmklassiekers die je deze zomer op een bijzondere locatie in Nijmegen kunt bekijken. In augustus is het Waaltheater een week lang omgetoverd tot een buitenbioscoop, voor een filmavond met de iconische brug op de achtergrond.