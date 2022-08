Schade na mysterieuze branden in Nijmeegse parkeergarage hersteld; buurt hoopt op camera’s en rookmelders

‘Hello, can I help you?’ klinkt nu ook op terras in Nijmegen: ‘Het is óf dit, óf de zaak sluiten’

NIJMEGEN - Tijdens een terrasbezoek in eigen land in het Engels bediend worden. Het zijn taferelen die we tot voor kort alleen uit Amsterdam kenden, maar in tijden van personeelstekort bereikt de trend ook Nijmegen.

30 augustus