Schietpartij bij bioscoop in Nijmegen-Noord, politie zoekt verdachte

Niet veel later arriveerden er een politiebus en nog een politiewagen. Wisman: ,,Dat was zo’n snelweg-Audi. Ze hebben daar wel anderhalf uur gestaan.” Daarna leek het volgens de twee alsof de inzittenden in het busje zijn meegenomen en dat de wagen die werd beschoten door een agent is weggereden. Er kwam in ieder geval geen sleepdienst aan te pas.



Nijmegenaar Van den Brink zegt achteraf blij te zijn dat hij niet van dichtbij een kijkje is gaan nemen. ,,Ik zag een bericht op website van De Gelderlander dat er geschoten was. Dan komt het wel heel erg dichtbij en valt het wel heel erg naast de deur allemaal.”



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en waarmee is geschoten. De politie vraagt getuigen zich te melden.