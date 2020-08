Schietpartij op centraal station in Nijmegen: politie sluit de boel af voor onderzoek

Racket­sport padel groeit razendsnel: Dukenburg Smash overweegt uitbrei­ding

7:01 NIJMEGEN - De populariteit van de 'nieuwe’ sport padel is zo groot, dat tennis- en padelvereniging Dukenburg Smash het aantal banen wil verdubbelen, van twee naar vier. ,,Sinds we er in 2017 mee begonnen, is het booming”, zegt oud-voorzitter Gerrit-Jan Lucas, de aanjager van de nieuwe tak van de 50 jaar oude vereniging.