Schimmelflats in Meijhorst krijgen grote renovatie, maar is het genoeg? ‘Doe ook iets aan het lawaai’

Vrouwen zijn intimida­tie op straat zat: ‘Een vader met twee kinderen aan de hand riep me na’

NIJMEGEN - Iedere minuut wordt er in Nederland een persoon aangerand of verkracht. Om de dag meldt zich een aangerande of verkrachte vrouw bij het Centrum Seksueel Geweld in Nijmegen. Vrijwel iedere vrouw heeft in haar leven te maken met seksuele intimidatie.

12 mei